На международной конференции в Петербурге пройдет выставка "Креативный капитал"

В АСИ отметили, что специальными гостями на экспозиции станут бренды из Узбекистана, ставшие победителями конкурса - Biznikilarni bil

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выставка "Креативный капитал: Ценности. Технологии. Бренды" откроется в Санкт-Петербурге в рамках международной конференции по креативной экономики - первого флагманского мероприятия "Российских международных креативных сезонов" (RICS). На выставке свои разработки представят 40 российских компаний творческого сектора, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Выставка, посвященная ценностям, технологиям и брендам, откроется 8 октября. "Креативный капитал: Ценности. Технологии. Бренды" будет работать в рамках Международной конференции по креативной экономике. Свои лучшие разработки представят 40 российских компаний творческого сектора. "Креативный капитал" продемонстрирует потенциал российских брендов, формирующих будущее не только отечественной, но и мировой креативной экономики", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что специальными гостями на экспозиции станут бренды из Узбекистана, ставшие победителями конкурса - Biznikilarni bil (аналога конкурса "Знай наших"). Кроме того, выставка будет разделена на пять тематических блоков - производители программного обеспечения, производители музыкального оборудования, производители фото- и видеооборудования, производители мебели и декора, а также производители народных художественных промыслов (НХП) и бренды, использующие культурный код.

"Выставка "Креативный капитал" демонстрирует гостям конференции лишь малую часть брендов, которыми мы гордимся и в чей потенциал стать новыми послами страны на мировом рынке мы верим. Здесь на одной площадке представлена продукция самых разных креативных индустрий, начиная с IT-разработок, заканчивая изделиями народных промыслов, несущие культурный код нашей страны, частичку ее души", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшева. Глава агентства подчеркнула, что именно соединение технологий, брендов и ценностей является сегодня новым трендом.

О конференции

Международная конференция по креативной экономике пройдет 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Она объединит 1,5 тыс. представителей креативных индустрий из 32 стран БРИКС, СНГ, ШОС, региона MENA, которые ищут общие решения и создают новые партнерства. В фокусе внимания - обсуждение влияния творческих индустрий на экономику, общество и формирование новых цепочек для международных коопераций.