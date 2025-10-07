В Череповце демонтируют установленные с нарушениями вывески "Красное&Белое"

Они были установлены на фасадах многоквартирных домов с нарушением правил благоустройства в городе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Коммунальщики демонтировали первые вывески магазинов сети "Красное&Белое" в Череповце, они были установлены на фасадах многоквартирных домов с нарушением правил благоустройства в городе. Как минимум 40 алкомаркетов в Вологде и Череповце будут "обезличены", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Сегодня в Череповце начался демонтаж вывесок с магазинов сети алкомаркетов "Красное&Белое". Убираем вывески, размещенные на фасадах многоквартирных домов. Они установлены с нарушением требований правил благоустройства, которые действуют в городе. Компания была уведомлена об этом, однако нарушений не устранила. Подобная участь ждет и торговые точки других сетевых алкомаркетов в многоквартирных домах. "Обезличить" предстоит как минимум 40 магазинов в Вологде и Череповце, торгующих спиртным. Продолжаем большую работу по приведению внешнего облика наших городов в соответствие. Особое внимание уделяем бизнесу, специализирующемуся на продаже алкогольной продукции", - привела пресс-служба слова губернатора.

Взамен магазинов различных сетей алкомаркетов предлагается создать сети продуктовых магазинов у дома с новым названием. К примеру, региональная сеть алкомаркетов "Северный градус" до 15 октября завершит ребрендинг всех своих торговых точек. Компания меняет название на "Каждая покупка в радость", меняет вывески, расширяет ассортимент, в котором алкоголь будет составлять не более 20%.

В регионе продолжает действовать расширенная программа финансовой поддержки "5:3:3" по предоставлению льготных кредитов до 5 млн рублей под 3% годовых на три года для перепрофилирования бизнеса. В помещениях алкомаркетов теперь можно открыть не только точки общепита, но и магазины "Настоящий Вологодский продукт". По этой программе на сегодня выдано 12 займов на 52,48 млн рублей. Помещения переоборудованы в Вологде, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Грязовце, Шексне и Устюжне.

С начала действия ограничений на розничную продажу алкоголя в области, с 1 марта этого года, закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили ассортимент 388 алкомаркетов из 610, в том числе 94 магазина из 119 в Вологде и 197 из 265 в Череповце. Закрылись 44 "наливайки" из 87.