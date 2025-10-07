В Северной Осетии на модернизацию центров занятости направят 300 млн рублей

Премьер республики Борис Джанаев отметил, что это позволит создать комфортные и современные условия для жителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием на 300 млн рублей пройдет в центрах занятости Северной Осетии. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании кабмина.

"Кроме того, в рамках участия в федеральной программе модернизации центров занятости субъект получил 300 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием. Это позволит создать комфортные и современные условия для наших жителей", - сказал он.

Госпрограмма "Содействие занятости населения" дополняется мероприятиями по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и стимулированию найма отдельных категорий граждан. Финансирование мер обеспечит федеральный бюджет через Социальный фонд России.