В Азовском море зафиксировали рекордные показатели солености

Значение составляет около 16 промилле

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые зафиксировали новые рекордные значения средневзвешенных показателей солености воды в Азовском море - около 16 промилле. Рост солености способствует перестройке экосистемы, усиливая преобладание морских форм живых организмов и провоцируя массовое развитие медуз, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"По данным экспедиционных исследований, достигнуты новые рекордные значения средневзвешенных показателей солености воды: в Таганрогском заливе почти 12‰, а в собственно море около 16‰", - говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что минувшее лето в бассейне Азовского моря "характеризовалось частой сменой атмосферных фронтов и непостоянством погодных условий". Так, при формировании термического режима воздуха и воды июнь был прохладным, а июль и август - аномально теплыми. По данным института, сток воды в Азовское море из рек Дон и Кубань с января по август был на 10,2 куб. км ниже среднемноголетней (1952-2024 гг.) величины.

Отмечено, что из-за климатических изменений, сокращения воды в водоемах и повышения солености Азовского моря резко выросла численность медуз - до миллионов тонн. Их скопления нарушают работу пляжей, забивают орудия лова. Мировая практика показывает, что не существует способа кардинально сократить численность желетелых организмов без существенной корректировки условий их обитания. Поэтому ученые ВНИРО разработали систему установки экспериментальных заграждающих сетей для защиты от скоплений медуз. Их испытание запланировано в Азовском море в Темрюкском районе Краснодарского края.

Азово-Черноморский филиал ВНИРО регулярно мониторит гидрологическую обстановку в Азовском море. В этому году проходит уже пятая экспедиция, охватывающая всю акваторию, включая воды Северного Приазовья, прилегающие к побережью ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сказали в учреждении. ВНИРО - единственный институт, имеющий возможность проводить столь масштабные исследования в Азовском море.