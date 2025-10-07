Патриарх Сербский поблагодарил Путина за укрепление связей между народами

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Сербский патриарх Порфирий направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю дня рождения, в котором выразил благодарность за усилия, направленные на укрепление братских отношений между двумя народами и церквями.

"Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, молитвенное заступничество Пресвятой Богородицы и духовная опека святого Сергия Радонежского всегда пребывают с Вами и дадут Вам крепкое здоровье, дух мудрости, духовную силу, любовь, мир и радость", - говорится в поздравлении патриарха Порфирия.

Он подчеркнул, что с особой признательностью отмечает "устойчивое участие в развитии связей двух братских народов и двух церквей-сестер на протяжении веков".