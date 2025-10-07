В Москве и Подмосковье второй вечер подряд фиксируется туман

Синоптики объявили по городу и в области желтый погодный уровень

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Туман, который прогнозировали синоптики на вечер и предстоящую ночь, уже начал образовываться местами в столичном регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Образование тумана фиксируется метеостанцией в районе Домодедово и на юге Подмосковья", - сказал собеседник агентства. Кроме того, снижается видимость на востоке и юго-востоке мегаполиса и прилегающих по данным направлениям к столице городах Подмосковья.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, туман с возможным падением видимости до 200-700 м может отмечаться в столице и по области до 09:00 мск среды. При этом синоптики объявили по городу и в Подмосковье желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Температура воздуха в столичном регионе на фоне облачности и осадков местами должна составить предстоящей ночью около 7-9 градусов тепла, днем воздух в Москве прогреется до плюс 13-15 градусов, по области - от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер слабый.

Вечером в понедельник и прошлой ночью в столичном регионе также отмечался сильный туман.