В Италии прошли несанкционированные пропалестинские манифестации

В Болонье полиция применила против демонстрантов водометы

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Манифестации в поддержку Палестины прошли в Турине и Болонье. Обе акции были несанкционированные, указывает агентство ANSA.

В частности, на центральной площади Болоньи собрались представители палестинской диаспоры и сторонники Палестины. Против них полиция применила водометы. Сообщается о нескольких задержанных.

В Турине несколько тысяч человек приняли участие в шествии. Манифестанты восхваляли "палестинское сопротивление".

Волна пропалестинских выступлений прокатилась по всей Италии на прошлой неделе. Многочисленные по большей части мирные манифестации отмечались отдельными столкновениями с полицией. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози призвал не допускать насилия и актов вандализма.

Два года назад 7 октября боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. В Италии растет волна протестов против непропорционального ответа Израиля в секторе Газа на эту атаку.

Палестинский вопрос стал аргументом внутриполитический борьбы в Италии, поводом для критики правительства Джорджи Мелони ее оппонентами.