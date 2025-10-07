От Калининграда до Владивостока: стартует первый Всероссийский агродиктант

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский агродиктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, пройдет с 8 по 12 октября. К масштабной акции присоединились 89 регионов России - от Калининграда до Владивостока, от Урала до Кавказа. Десятки тысяч школьников, студентов, фермеров и специалистов агропромышленного комплекса проверят свои знания об одной из ключевых отраслей страны.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и истории отечественного АПК. Проверить свои знания очно смогут на 9 тыс. площадок, или онлайн на платформе агродиктант.рф после предварительной регистрации.

"Агродиктант - это отличная возможность проверить свои знания, почувствовать себя частью большой аграрной семьи. Ведь аграрный сектор - основа продовольственной безопасности и развития региона", - подчеркнул ректор Кубанского государственного аграрного университета, академик РАН Александр Трубилин.

Уникальные площадки от Москвы до Камчатки

Организаторы отмечают, что особый интерес вызывают уникальные площадки агродиктанта. В Москве диктант можно будет написать в Тимирязевской академии и в офисе компании-разработчика агротехнологий "Экорганикс". В Подмосковье участников ждут на Истринской сыроварне Олега Сироты.

В Ленинградской области тестирование пройдет на ферме "Жили-Растили" с участием агронома Алексея Садова, а в Краснодарском крае - в национальном центре "Кубань" имени П. Лукьяненко, где выводятся сорта пшеницы, кормящие всю страну. В Архангельской области агродиктант примет Коношский краеведческий музей, в Череповце - интерактивный центр "Зеленая планета", а в Новосибирске - школа кулинаров и рестораторов "Гастроинкубатор".

Диктант на рабочем месте

В проекте активно поучаствуют и предприятия агропромышленного комплекса, где сотрудники напишут диктант прямо на рабочих местах. Среди них - "Сады Придонья" и "Агрофирма "Раздолье" в Волгоградской области, "Хохланд Руссланд" в Московской, Добринский сахарный завод в Липецкой, "Дятьково-хлеб" в Брянской и ПАО Племзавод "Заря" в Вологодской области.

Кроме того, около 4 тыс. площадок открыты на базе школ, колледжей, вузов, а также в региональных отделениях партии "Единая Россия" и Россельхозбанка.

Вклад Россельхозбанка

Соорганизатором Агродиктанта выступает Россельхозбанк, который откроет более 400 площадок в своих отделениях по всей стране.

"Вопросы диктанта адаптированы под разные возрастные группы и профессиональный уровень участников. Это увлекательно и познавательно - каждый расширит представления о богатой истории и современном состоянии одной из ключевых отраслей экономики", - отметила советник председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

Как принять участие

Регистрация для очного участия завершилась 7 октября , подать заявку на участие в онлайн-формате можно до 12 октября. На сайте агродиктант.рф размещен раздел "Банк знаний" для подготовки, а также ссылки на официальные сообщества проекта в Telegram, VK и "Одноклассниках".

Организаторами Агродиктанта выступают партийный проект "Единой России" "Российское село" совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России, восьми федеральных министерств и ведомств.

Генеральный спонсор - Россельхозбанк, официальный спонсор - "Объединенная зерновая компания", также проект поддерживают агрохолдинг "Эко-культура", корпорация МСП, Движение первых, Союз женщин России и другие общественные организации.

ТАСС - генеральный информационный партнер агродиктанта.