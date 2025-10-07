В горах Дагестана после оползня расчистили автодорогу "Цуриб - Арчиб"

Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановили

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Автомобильная дорога "Цуриб - Арчиб" в Чародинском районе Дагестана расчищена после оползня. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановлено, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана оползень перекрыл автодорогу Цуриб - Арчиб.

"В дополнение к ранее опубликованной информации сообщаем, что в Чародинском районе, на участке 8 км автомобильной дороги "Цуриб - Арчиб", где 6 октября произошел оползень верхового откоса и прилегающего к дороге склона, обеспечен проезд легкового автотранспорта. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановлено по временной схеме в обход оползневого участка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах задействовано 6 единиц спецтехники: 2 тяжелых гусеничных экскаватора, бульдозер, фронтальный погрузчик, 2 автосамосвала.