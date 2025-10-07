В Госдуме считают нужным принять после СВО новый закон о ветеранах

Действующий закон приняли в 1995 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новый комплексный закон о поддержке ветеранов следует принять в России после завершения специальной военной операции. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нынешний федеральный закон "О ветеранах" - документ, устанавливающий правовые гарантии социальной защиты ветеранов в России - действует с 1995 года, последние поправки в него внесли летом 2025 года.

"Я считаю, что закон "О ветеранах" достаточно старый. В него очень много внесено поправок, особенно в последнее время. И, конечно, считаю, что требуется системная, серьезная работа по его полному изменению, [в том числе] изменению структуры закона", - сказал Нилов.

"Когда закончится СВО, не сейчас - с учетом того, как много и с какой регулярностью туда вносятся поправки - нужно будет к этому вопросу вернуться и сделать новый, свежий, комплексный, цельный, сбалансированный и обсужденный всесторонне [закон]", - подчеркнул Нилов. По словам главы профильного комитета Госдумы, новый вариант закона нужно будет обсуждать прежде всего с ветеранскими организациями, со всеми силовыми структурами и с регионами РФ.

Предложения участников боевых действий

Депутат отметил, что появляются новые категории участников боевых действий, выдвигаются различные предложения от ветеранов СВО, от участников прошлых конфликтов и от общественных организаций.

"Открытыми остаются вопросы, связанные с участниками малых конфликтов еще советского периода. К нам постоянно поступают письма от ветеранских организаций, участников малых конфликтов, которые имеют боевые награды, боевые травмы, но не имеют статуса, потому что их присутствие там, [в горячих точках], документально не подтверждено", - сообщил депутат.

Нилов подчеркнул, что это "вызывает определенное возмущение и непонимание" у людей: "Как так? Мы были участниками операции "Анадырь" (по доставке советских ракет на Кубу в 1962 году - прим. ТАСС), "Дунай" (в Чехословакии в 1968 году - прим. ТАСС), находились в других точках земного шара, о чем тогда принимало решение руководство Советского Союза, но документально все это не оформлено". "Вот с этими вопросами к нам регулярно обращаются", - сказал глава комитета Госдумы.

В свою очередь, в действующем законе есть и устаревшие нормы, отметил парламентарий. "Ну какой внеочередной стационарный телефон, который сегодня как мера поддержка там значится? Конечно, требуется актуализация и систематизация [мер поддержки], требуется изменение структуры", - подчеркнул Нилов.