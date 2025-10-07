На Чукотке из-за ветра и волн приостановили переправу через Анадырский лиман

Порывы ветра в Анадыре достигают 20 м/с

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Переправа через Анадырский лиман на Чукотке приостановлена из-за погодных условий - ветра и волн. Об этом ТАСС сообщили в морском порту Анадыря.

"Переправа приостановлена", - сообщили в морском порту столицы Чукотки.

Чукотка находится во власти циклона, порывы ветра в Анадыре достигают 20 м/с. Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.