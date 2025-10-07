В РФ предложили закрепить федеральные гарантии бесплатных кружков для детей

В сфере дополнительного образования есть значительный дисбаланс в доступности - как между регионами, так и внутри отдельных муниципалитетов, отметил автор инициативы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать механизм единых федеральных гарантий доступного дополнительного образования для детей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти разработать и установить механизм единых федеральных гарантий доступного дополнительного образования детей, кружков, секций и иных форм детского досуга, особенно из многодетных и малообеспеченных семей, с обязательной бесплатной частью занятий в каждой общеобразовательной организации", - написал Слуцкий.

Он предложил создать совместную рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. В частности, речь идет о мерах по развитию материально-технической базы, инфраструктуры, а также поддержке педагогов дополнительного образования и руководителей кружков и секций.

В обращении отмечается, что в сфере дополнительного образования есть существенный дисбаланс в доступности - как между регионами, так и внутри отдельных муниципалитетов. В одних школах и учреждениях кружки предоставляются бесплатно или за символическую плату, в других - требуют значительных затрат от родителей или вовсе недоступны. "Вследствие этого дети оказываются в объективно неравных условиях, что напрямую отражается на реализации их права на образование, всестороннее развитие, укрепление здоровья и полноценную социализацию", - подчеркнул парламентарий.

"Ситуация носит системный характер и требует принятия мер на федеральном уровне, поскольку недостаточная доступность кружков и секций приводит к закреплению и усилению социального расслоения, ограничению перспектив дальнейшего образования и профессионального самоопределения детей из семей с различным уровнем дохода, негативно влияет на физическое и психическое здоровье детей, снижает возможности раскрытия их талантов и формирования устойчивых интересов, а также повышает риски вовлечения подростков в асоциальные формы поведения", - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что несмотря на наличие у субъектов РФ и органов местного самоуправления полномочий в области дополнительного образования, их реализация затруднена из-за различий в финансовых возможностях регионов. Установление требований по бесплатному предоставлению занятий без соответствующего федерального финансирования может, по мнению депутата, привести к снижению качества или полному закрытию кружков и секций.