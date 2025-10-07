В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются мокрый снег и гололед

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Опасные явления погоды в виде сильного ветра, мокрого снега и гололеда в ближайшие дни возможны в Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Томской и Новосибирской областях в среду прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. В горах Хакасии ожидается сильный снег. В Алтайском крае пройдут осадки в виде и дождя, и мокрого снега, и снега, возможны гололедные явления", - сказал он.

Сильный ветер в ближайшие дни затронет регионы Северного Кавказа, в частности, в Кабардино-Балкарии его порывы могут достигать 25 м/с. На Дальнем Востоке также ветровой режим будет сильным. На побережье Камчатки и в Магаданской области ветер будет достигать 25-30 м/с, как и на Чукотке, на Сахалине - до 25 м/с. "Также на Сахалине пройдут сильные осадки. А в Забайкальском крае прогнозируются мокрый снег, снег, местами сильное установление снежного покрова, на дорогах - снежный накат", - заключил метеоролог.