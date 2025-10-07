В Госдуме рассказали о запрете поднимать плату за аренды жилья чаще раза в год

Отсутствие белой аренды вредит и арендодателю, и съемщикам, отметил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год, если иное не прописано в договоре. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), подчеркнув, что отсутствие белой аренды вредит обеим сторонам.

"Когда вы арендуете жилье по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно статьей 614 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное", - сказал депутат.

Если владелец жилья спустя некоторое время решит в одностороннем порядке повысить стоимость аренды, и это не зафиксировано в ранее подписанном договоре, то суд будет на стороне арендатора. "Если же вы снимаете квартиру в черную, что чревато, у вас несколько вариантов: принять повышение, попытаться договориться или переехать", - подчеркнул Колунов.

Парламентарий отметил, что у арендодателей есть три способа официально сдать жилье: заключить договор в качестве физлица и подавать налоговые декларации и платить НДФЛ, сдать жилье как индивидуальный предприниматель или самозанятый. "Подчеркну, что отсутствие договора и "белой" аренды вредит всем сторонам. Если отношения не оформлены, собственнику, например, будет сложнее предъявить претензии арендатору и требовать в суде компенсацию за повреждения в квартире или просрочку оплаты. А для арендатора договор - гарантия, что его не выгонят из квартиры или не взвинтят цену", - сказал депутат.