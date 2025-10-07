В России предлагают утвердить федеральный стандарт оснащения инклюзивных школ

С предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает утвердить единый федеральный стандарт оснащения инклюзивных школ. Об этом сообщил ТАСС председатель партии Сергей Миронов.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" требует утвердить единый, обязательный для всех регионов федеральный стандарт оснащения инклюзивной школы", - сказал Миронов.

По его словам, федеральная программа "Доступная среда" выполняется неравномерно в зависимости от региона. "Где-то сделали пандусы, но есть проблемы со специализированным сантехническим оборудованием, с тактильной навигацией для слабовидящих, с акустическими системами для слабослышащих и другим специальным оснащением", - отметил депутат.