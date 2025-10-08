"Диалог Регионы": число политических фейков в сети вырастет почти на 40%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число уникальных фейков на политическую тематику по итогам 2025 года составит 1,8 тысячи, это почти на 40% больше в сравнении с 2024 годом, сообщили ТАСС в АНО "Диалог Регионы".

"По прогнозу АНО "Диалог Регионы", к концу года число уникальных фейков на политическую тематику составит 1,8 тыс. и по сравнению с 2024 годом вырастет более чем на 38%", - сообщили в пресс-службе.

В целом эксперты отмечают в 2025 году заметный рост числа уникальных фейков в сфере политических отношений: с января по начало октября включительно уже зафиксировано 1,4 тысячи уникальных фейковых материалов. Для сравнения, за весь 2024 год в сети выявили 1,3 тысячи подобных уникальных фейков.

"Особую актуальность приобрела тенденция на использование дипфейков с изображениями глав регионов, которая получила распространение в последние несколько месяцев. Подобные материалы фиксировались и в прошлые годы, однако начиная с апреля 2025 г. отмечается кратный рост их количества и качества", - отметили в АНО "Диалог Регионы".

При этом, несмотря на рост количества уникальных политических фейков, сокращается количество их копий. "Жизненный цикл" фейков, или среднее время распространения фейкового сюжета в средствах массовых коммуникаций, социально значимых тематик в 2025 году снизился с 3 до 2,8 дней в сравнении с 2024 годом. "Это говорит об эффективности противодействия недостоверной информации в целом и о повышении оперативности реагирования на фейки в частности", - отметили эксперты.