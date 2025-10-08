ТАСС: сотрудники ТЦК дежурят у аптек и отлавливают людей для мобилизации

О слежке за гражданами со стороны центров комплектования сообщили в пророссийском подполье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) следят за гражданами, заходящими в аптеку, для их дальнейшей мобилизации. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"Под наблюдением ТЦК находятся аптеки - ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников. В последнее время стали особо часто охотиться на велосипедистов и самокатчиков - тормозят перед ними на дорогах общего пользования и грузят в авто. Иногда даже сбивают", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что сотрудники ТЦК в западных регионах Украины работают мягче, нежели во всех остальных. "На западе страны население больше, поэтому любой беспредел фиксируется жителями на камеру, и в последнее время мобилизаторам все чаще дают отпор", - рассказали в подполье.