В регионах России стартует марафон полезных игр

Всероссийсккая акция пройдет на площадках образовательных центров "Точка кипения"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Марафон полезных игр" в среду начинается в регионах РФ на площадках образовательных центров "Точка кипения". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"8 октября стартует Марафон полезных игр - всероссийская акция призвана продемонстрировать новые российские полезные видеоигры и показать, как они помогают обучаться и развивать навыки. Организаторами марафона выступают Кружковое движение НТИ и Национальная киберфизическая платформа (НКФП) "Берлога" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Платформы НТИ и платформы Leader-ID. Площадками проведения станут пространства коллективной работы "Точка кипения" в разных регионах страны. Марафон полезных игр продлится месяц - до 8 ноября 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

В ходе акции запланированы федеральные онлайн-лекции и очные мероприятия в сети "Точек кипения" - всего более 50 мероприятий. "Полезные игры сегодня являются одним из ключевых трендов развития игровой индустрии и исследования игр. Благодаря включению в марафон сети "Точек кипения" мы сможем вовлечь в тему полезных игр более широкий круг школьников, педагогов и родителей, представить современные российские образовательные игры и их потенциал для развития логического и инженерного мышления, обучения школьным предметам и сквозным технологиям. Мы подготовили для марафона самые разные интерактивные форматы и приглашаем всех погрузиться в мир полезных игр", - отметил президент Ассоциации участников технологических кружков, лидер Национальной киберфизической платформы "Берлога" Алексей Федосеев.

Директор департамента развития технологических сообществ и партнерств АНО "Платформа НТИ" Лиана Кобзева обозначила, что "Точки кипения" работают в 71 регионе страны. "Это пространства доверия, где рождаются новые решения, команды, и строятся сети людей. Сегодня самые прорывные решения рождаются на стыке технологий, образования и игровых платформ", - отметила Кобзева.

Мероприятия марафона

На федеральных онлайн-лекциях спикеры расскажут об истории развития полезных игр, как игры помогают вовлекать школьников в изучение новых технологий, представят обзор игр для обучения азам программирования и естественным наукам. Подключиться к выступлениям можно будет онлайн и в "Точках кипения", участвующих в марафоне.

Очно на площадках "Точек кипения" запланированы плейтесты флагманских полезных игр НКФП "Берлога" и образовательных проектов от начинающих команд - финалистов Национальной технологической олимпиады, участников Акселератора полезных игр и конкурсов для молодых разработчиков. Школьники побывают на демо-уроках, которые познакомят с полезными играми и помогут создать собственный проект, примут участие в мастер-классах и мини-турнирах по программированию в игре "Берлога: защита пасеки". Все участники марафона смогут сдать норматив ТехноГТО по технологиям игр, начинающих разработчиков пригласят на геймджем, а для педагогов и родителей проведут лекции и воркшопы о том, как применять игры на уроках и в кружках для освоения школьных предметов и сквозных технологий.

Итоги Всероссийского марафона полезных игр подведут на Баркемпе 20.35 "Технологическая революция для нового качества жизни человека" - ежегодной конференции экосистемы НТИ, которая пройдет 7-8 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге.