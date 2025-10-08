На Чукотке по нацпроекту реконструируют мостовой переход до месторождения золота

Переход обеспечит транспортное сообщение между городом и месторождением, сообщили в окружном правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мостовой переход из Певека до крупнейшего в России месторождения золота - Майское, реконструируют на Чукотке в рамках профильного дорожного нацпроекта до 2027 года. Мостовой переход обеспечит транспортное сообщение между городом и месторождением, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Работы начать в 2025 году в рамках национального проекта. Данный мостовой переход является основным звеном, обеспечивающим транспортное сообщение между городом Певек и месторождением Майское. Завершение реконструкционных работ запланировано в срок до 2027 года", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что отремонтировать нужно будет более 800 м мостового перехода, покрытие которого устарело - оно будет полностью заменено на новое с использованием современных материалов, подходящих для использования в Арктике. Это позволит сотрудникам месторождения, которых порядка 1 000 человек, безопасно добираться до крупного населенного пункта и обратно.

Майское - месторождение золота в Чаунском районе Чукотского АО, оно входит в пятерку крупнейших золоторудных месторождений России.