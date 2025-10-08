Вильфанд: морозы до минус 11 градусов пришли в Сибирь и на Дальний Восток

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что, в частности, в Якутии температура ночью может опускаться ниже минус 21-23 градусов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сильное понижение ночной температуры воздуха будет отмечаться в ближайшее время в регионах Сибири и Дальнего Востока. Возможно похолодание до минус 4 - 23 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Сибири, в самых густонаселенных районах: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы, и минимальные значения ночью в Новосибирской области составят минус 4-9 градусов, в Кемеровской - минус 6-11, в Алтайском крае - минус 6-8 градусов. В Хакасии и центре Красноярского края ожидается от минус 9 до минус 15 градусов мороза, даже в Тыве уже прогнозируется от минус 9 до минус 14 градусов ночью, в Иркутской области - минус 10-13 градусов. Вполне себе нормальные морозы", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что на Дальнем Востоке, в Якутии температура ночью может опускаться ниже минус 21-23 градусов. Холодно и в Забайкалье, до конца недели температура ночью составит от 14 до 21 градуса ниже нуля. "В Бурятии тоже холодно по ночам: минус 14-18 градусов, а в северной половине Хабаровского края температура ночью опускается до минус 10-13 градусов", - рассказал руководитель Гидрометцентра.