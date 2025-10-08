В Донбассе из-за атак ВСУ повреждено около 200 храмов

Часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно, сообщил директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко

Иверский храм Донецкого Иверского женского монастыря © Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Около 200 православных храмов повреждено и разрушено в Донбассе из-за террористических атак ВСУ.

Об этом ТАСС сообщил директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко.

"Практически с первых месяцев начала СВО по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению православных храмов, пострадавших в результате военных действий и целенаправленных террористических акций ВСУ. На сегодняшний день таковых выявлено около 200, часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно", - сказал он.

Он уточнил, что такие храмы будут возведены заново. Скопенко отметил, что часть зданий имеют разрушения различной степени тяжести, и на них будут проведены ремонтно-восстановительные работы.