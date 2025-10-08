Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая Лабубу за отзыв
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мошенники через боты стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая получить популярную игрушку Лабубу за отзыв. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, аферисты через боты предлагают написать отзыв и обещают за него Лабубу. Затем они просят поделиться контактом и ввести код из Telegram. Этот код является паролем к аккаунту, доступа к которому в результате человек лишается. В дальнейшем украденные аккаунты могут использовать в противоправных целях.
Кроме того, мошенники обманывают россиян под предлогом фейковых розыгрышей Лабубу. Они обещают игрушку за подписку на канал, где могут рекламировать мошеннические схемы. Еще одной мошеннической схемой с Лабубу является продажа игрушек через Telegram. После того как доверчивый человек переводит деньги, "продавец" исчезает, оставляя его без игрушки и без денег.
В МВД подчеркнули, что мошенники часто применяют такие схемы в отношении детей, пользуясь их доверчивостью.