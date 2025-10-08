Добровольцы прошли более 515 км в поисках семьи, пропавшей под Красноярском

Поиски результатов не дали

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Добровольцы в поисках семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края прошли 515,5 км лесных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано 40 кв. км лесного массива и 515 км лесных дорог: аэромобильной группировкой МЧС России обследовано 10 кв. км лесного массива, сотрудниками полиции обследовано 20 кв. км лесного массива, добровольцами обследовано 10 кв. км лесного массива, пройдено 515,5 км лесных дорог. <…> Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 8 октября спланировано продолжение поисково-спасательных работ - пройдет осмотр всех подходов к скальному массиву Буратинка и Мальвинка.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют 8 октября в районе поисков днем около минус 2 градусов, а ночью до минус 12 градусов, снег.

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.