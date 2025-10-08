В Кавказ.РФ заявили о необходимости инвентаризации всех канатных дорог в стране

Гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов считает, что это необходимо для предотвращения несчастных случаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инвентаризация канатных дорог должна быть проведена по всей стране для предотвращения несчастных случаев. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Нужно, наверное, как-то ужесточать в целом по стране эту ситуацию или, как минимум, провести инвентаризацию всех этих старых, различных [канатных дорог]. Таких канатных дорог в наших городах очень много, не только туристические, это могут быть и транспортные дороги. Мы это понимаем, мы на этом настаиваем, и сейчас <…> контролирующие органы проводят масштабные проверки всех этих объектов. Я думаю, что меры будут приняты", - сказал он.

Юмшанов также отметил, что Кавказ.РФ планирует провести модернизацию дорог на Эльбрусе, однако, по его словам, это непросто. "Они, как правило, принадлежат частным лицам, их надо выкупать и модернизировать, но мы над этим работаем. Мы будем этим заниматься, потому что это общий имидж нашей локации. Планы такие есть, но сейчас органы, которые должны этим заниматься, на наш взгляд, ужесточили в целом позицию, и будут более жесткие требования предъявляться к этому", - сказал он.

12 сентября на горе Эльбрус произошла авария на подъемнике канатно-кресельной дороги. Подвесные кресла вместе с находившимися в них людьми упали на скалы. Погибли три человека: супружеская пара из города Тырныауза (КБР) и альпинист из Москвы.