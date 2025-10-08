Миронов предложил ввести мораторий на необоснованное закрытие коррекционных школ

Такие учреждения стоит рассматривать как специализированные центры образования, отметил он

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает ввести мораторий на необоснованное закрытие коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Предлагаю ввести мораторий на необоснованное закрытие и перепрофилирование коррекционных образовательных учреждений. Их следует рассматривать как специализированные центры для обучения самых сложных категорий детей", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, нужно предоставить родителям право самостоятельно решать, что лучше для его ребенка - инклюзивный класс или коррекционная школа со своей уникальной методикой.

Депутат отметил, что для ребенка с инвалидностью качественное образование - ключевой инструмент социальной адаптации и построения независимой жизни. "Давая таким детям качественные знания, мы даем им не просто диплом, а профессию - а значит финансовую самостоятельность, чувство собственного достоинства и востребованность в обществе", - добавил Миронов.