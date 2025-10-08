Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Миронов предложил ввести мораторий на необоснованное закрытие коррекционных школ

Такие учреждения стоит рассматривать как специализированные центры образования, отметил он
Редакция сайта ТАСС
02:06

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает ввести мораторий на необоснованное закрытие коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Предлагаю ввести мораторий на необоснованное закрытие и перепрофилирование коррекционных образовательных учреждений. Их следует рассматривать как специализированные центры для обучения самых сложных категорий детей", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, нужно предоставить родителям право самостоятельно решать, что лучше для его ребенка - инклюзивный класс или коррекционная школа со своей уникальной методикой.

Депутат отметил, что для ребенка с инвалидностью качественное образование - ключевой инструмент социальной адаптации и построения независимой жизни. "Давая таким детям качественные знания, мы даем им не просто диплом, а профессию - а значит финансовую самостоятельность, чувство собственного достоинства и востребованность в обществе", - добавил Миронов. 

Россия