Более 300 проводников и 580 туристов спустились с Эвереста после сильной метели

Они прибыли в поселок Цюйдан уезда Динжи в Тибете

ШАНХАЙ, 8 октября. /ТАСС/. В общей сложности 580 туристов, застрявших на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР, а также свыше 300 местных проводников и погонщиков яковов благополучно спустились с горы после мощной метели. Как сообщило Центральное телевидение Китая, все они прибыли в поселок Цюйдан уезда Динжи.

Оставшиеся 10 туристов при поддержке группы спасателей прибыли в промежуточный пункт помощи. 6 октября сообщалось, что 350 туристов благополучно спустились с горы.

4 октября сильная снежная буря обрушилась на туристический лагерь на восточном склоне Эвереста в уезде Динжи городского округа Шигадзе. Как сообщали ранее китайские СМИ, основные маршруты полностью завалило снегом, видимость резко упала до менее одного метра. По данным издания "Саньсян душибао", порядка 1 тыс. человек, совершавших восхождение, не смогли продолжить путь по обледенелым дорогам и были вынуждены укрываться в палатках. Они застряли в лагере на высоте 4 900 м над уровнем моря.

5 октября в соседней высокогорной провинции КНР Цинхай в горах также застряли сотни туристов. Спасатели эвакуировали 251 человека, один из которых в итоге погиб от переохлаждения.

Эверест (Джомолунгма) входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных экспедиций объявили новую скорректированную высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 м над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ранее.