Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги

Начальная цена квартиры площадью 76,9 кв. м, - 20,146 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, владельцем которой является бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, следует из данных на сайте ГИС "Торги".

Начальная цена квартиры по улице Басаргина, дом 32 площадью 76,9 кв. м, - 20,146 млн рублей. Заявки будут приниматься до 29 октября. Торги пройдут 6 ноября.

Основанием для продажи имущества значится постановление отделения приставов по Приморскому краю ФСПП России. Квартира с обременениями - есть 10 записей запрещения регистрации, две записи об аресте, долги по коммунальным платежам составляют более 132 тыс. рублей, по взносу на капремонт - свыше 50 тыс. рублей. В квартире зарегистрирован один человек.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных Фургал был приговорен Люберецким горсудом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 фигурантов было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.