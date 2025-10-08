Переправлять жителей Чукотки через лиман будут на вертолетах

Причиной стал циклон

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вертолетное сообщение через Анадырский лиман запущено на Чукотке из-за непогоды и невозможности переправы через лиман до аэропорта по воде. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"В связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра "ЧукотАвиа" будет осуществлять авиаперевозки вертолетами по маршруту Анадырь - Угольные Копи до аэропорта и обратно", - рассказали в правительстве округа.

Из-за циклона - ветра и осадков - переправа через Анадырский лиман по воде была приостановлена утром 8 октября. Из аэропорта Анадыря задержаны четыре рейса, в том числе и из-за непогоды в аэропортах назначения.

В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер порывами до 20 м/с.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.