ОП: число жертв мошенников растет из-за несоблюдения закона о маркировке звонков

Обходят требования о маркировке звонков в основном риелторские агентства, строительные и туристические компании, а также индивидуальные предприниматели, подчеркнул член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компании и индивидуальные предприниматели обходят требование закона об обязательной маркировке звонков из-за чего количество пострадавших от кибермошенников не уменьшается. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"По факту происходит следующая ситуация: гражданину идет звонок, он не отмаркирован, в итоге по анализу обращений и звонков, поступающих мне, в 40 процентах случаев с номеров мобильных и городских телефонов проходят звонки от мошенников. При этом растет количество номеров, предоставленных в аренду, что по сути вовлекает граждан в дальнейшую преступную деятельность, если в ходе звонка с этого номера происходит хищение денежных средств", - сказал Машаров.

Он отметил, что обходят требования о маркировке звонков прежде всего риелторские компании, агентства недвижимости, строительные компании, компании, обслуживающие туристическую деятельность, а также практически весь бизнес, который зарегистрирован в форме индивидуального предпринимателя.

По мнение Машарова, ко второму пакету поправок Минцифры, направленному на противодействие мошенничеству, необходимо проанализировать данный механизм и принять реальные меры по ужесточению прохождения подобного трафика звонков, а также многократного увеличения административной ответственности за нарушение данных положений закона.

Эксперт напомнил, что с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний. Исключение составляют случаи, если корпоративные номера используют для деловой коммуникации: связаться с налоговой, уточнить детали сделки у поставщика, обсудить задачи с сотрудником, то есть не для обзвона клиентов.

Физических лиц такое изменение не касается. Самозанятым ничего маркировать не нужно. Также не нужно маркировать личные номера сотрудников.