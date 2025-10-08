Вильфанд: температура в Москве в течение недели будет на 3,5 градуса выше нормы

Дневные температуры в течение всех рабочих дней недели составят плюс 12-13 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Температурный фон на 3,5 градуса выше климатических характеристик, который соответствует сентябрю, прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Низкое давление в Москве определяет облачность, поэтому небольшой дождик прогнозируется, условий для сильных дождей нет. В целом за всю неделю выпадет от 4 до 10 мм [осадков]. Дневные температуры в течение всех рабочих дней недели составят плюс 12-13 градусов, что на 3,5 градуса выше нормы. Можно считать, что в Москву вернулась сентябрьская погода", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что к выходным ложбина низкого давления установится над Москвой. Кроме того, она будет распространяться в центре европейской части России, в результате чего пойдет умеренный дождь. Выходные дни будут дождливыми. В понедельник осадки станут еще более заметными и дневная температура воздуха будет около плюс 10 градусов.