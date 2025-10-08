Вильфанд: в Москве со следующей недели ожидаются дожди и похолодание

Научный пуководитель Гидрометцентра добавил, на похолодание повлияет то, что Москва будет находиться в холодной части антициклонального барического образования

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интенсивные осадки и заметное похолодание прогнозируются в Московском регионе с начала следующей недели. Температура днем не будет доходить до плюс 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника, рассчитывать на то, что температура в Москве приблизится к 10-градусной отметке, не приходится. Дневные температуры будут в диапазоне от 5 до 8 градусов тепла, такая температура будет ниже нормы, теплые деньки пройдут", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, на похолодание повлияет то, что Москва будет находиться в холодной части антициклонального барического образования. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 2-4 градусов. "Это уже прохладно, не исключено, что заморозки вновь придут в центр европейской части России", - заключил он.