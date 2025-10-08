К берегам Камчатки подходит циклон с ветром до 30 м/с

Прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега на проводах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 октября. /ТАСС/. Циклон с ветром до 30 м/с подходит к берегам Камчатки, прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на проводах, сообщили ТАСС в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

"Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, ветер северо-восточный 18-23 м/с, местами 25-30 м/с, сильный дождь со снегом в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского округе утром 9 октября. Явления сохранятся двое суток", - рассказали в центре.