Der Tagesspiegel: мирные жители Украины помогают ВС РФ в прифронтовых районах

По информации газеты, некоторые пророссийские мирные жители Украины тепло встречают в своих домах солдат армии России

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Мирные жители прифронтовых поселков Украины оказывают помощь военнослужащим российской армии, что осложняет ведение боевых действий для ВСУ. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Пророссийские мирные жители, - пишет канадский военный корреспондент Нил Хауэр, которого цитирует издание, - представляют собой серьезную проблему [для ВСУ] в прифронтовых деревнях".

Также сообщается о случаях, когда местные жители тепло встречали в своих домах российских солдат.