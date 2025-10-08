hh.ru назвала топ высокооплачиваемых профессий в Центральной России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Топ-менеджеры и специалисты по инвестициям и консалтингу имеют самые высокие медианные зарплаты в регионах Центрального федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Самые высокие медианные зарплаты предлагают в сентябре в ЦФО топ-менеджерам - 194,4 тыс. рублей, на втором месте специалисты по инвестициям и консалтингу - 150 тыс. рублей, на третьем месте строители - 126 тыс. рублей, административному персоналу предлагают 120 тыс. рублей, топ высокооплачиваемых замыкают представители автомобильного бизнеса - 119,4 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее популярной профессией среди соискателей оказалась профессия менеджера по продажам и работе с клиентами - на нее откликнулись более 14,2 млн человек. Также кандидаты обращали внимания на вакансии программистов, менеджеров по маркетингу, тестировщиков и секретарей.