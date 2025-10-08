Столичные ЗАГСы получили свыше 2 тыс. заявлений на красивые даты 2026 года

Самой востребованной датой оказалась 26.06.2026, ее уже выбрали более 530 пар

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы получили более 2 тыс. заявлений о регистрации брака на красивые даты 2026 года, что составляет 30% от общего числа поданных заявлений. Об этом ТАСС сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Сейчас идет активный прием заявлений о заключении брака на 2026 год. В течение четвертого квартала будет открыт прием заявлений и на площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Спрос на красивые даты для свадеб среди столичных молодоженов не падает. На текущий момент мы получили более 2 тыс. заявлений именно на такие даты, что составляет 30% от общего числа", - сказала Уханева.

Она уточнила, что самая востребованная дата - 26.06.2026, ее уже выбрали свыше 530 пар. Остальные две самые востребованные даты - 6 июня и 8 августа - на них подано более 430 и 330 заявлений соответственно. Наибольшее число заявлений столичные ЗАГСы получили на июнь: шесть из десяти самых популярных дат именно июньские, что также связано с "красотой" дат. Например, 20 июня выбрали свыше 280 пар, 27 июня - 190 пар, 16 июня - 169 пар, а 5 июня - более 150 пар.