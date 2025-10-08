В Донбассе восстановили 48 разрушенных обстрелами ВСУ храмов

В работе по восстановлению принимают участие как профессиональные строители, так и волонтеры из многих регионов РФ, сообщил директор "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" Егор Скопенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В Донбассе 48 разрушенных обстрелами ВСУ православных храмов восстановлено. Об этом ТАСС сообщил директор "Фонда поддержки христианской культуры и наследия" Егор Скопенко.

Он отметил, что "в настоящее время работа по восстановлению храмов и налаживанию должной религиозной жизни в православных общинах Донбасса ведется на системной, плановой основе". В ней принимают участие как профессиональные строители, так и волонтеры из многих регионов России.

"Большую нагрузку взяли на себя шефы-регионы, а координацию работ проводит Администрация президента Российской Федерации при непосредственном взаимодействии с руководством Русской православной церкви. Финансирование и организационные мероприятия осуществляет "Фонд поддержки христианской культуры и наследия". В результате совместных усилий на настоящий момент церковная жизнь полностью восстановлена в 48 пострадавших от действий ВСУ храмах. В самое ближайшее время она вернется еще в 16", - добавил он.

На нескольких десятках религиозных объектов ведутся экспертные, проектно-сметные работы. "Надо подчеркнуть, что в рамках реализуемой программы по восстановлению подлежат не только храмовые здания. Так, совсем недавно Сергей Владиленович Кириенко, являющийся куратором программы от администрации президента, принял личное участие в открытии при одном из храмов ЛНР молодежного, просветительско-досугового центра. Мы уверены в том, что при том внимании, которое оказывается Администрацией президента и святейшим патриархом духовным потребностям и чаяниям наших сограждан с Донбасса, все пострадавшие храмы будут восстановлены", - заключил Скопенко, уточнив, что вместо них возведут новые, если они были утеряны полностью.