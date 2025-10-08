В Барнауле откроется поврежденный из-за пожара военно-исторический музей

Открытие планируется до конца 2025 года

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Военно-исторический музей в Барнауле, здание которого в 2018 году серьезно пострадало от пожара, откроется для посетителей до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Военно-исторический музей в Барнауле откроет двери для посетителей до конца 2025 года. <…> Глава региона [Виктор Томенко] отметил этот музей в числе проблемных объектов, работы на котором ведутся длительное время, но будут завершены уже в ближайшее время", - сообщили в правительстве.

В 2018 году здание военно-исторического музея, являющееся объектом культурного наследия, пострадало от пожара. Его реконструкция велась с 2022 года за счет средств краевого бюджета, строительные работы полностью завершены, идет монтаж экспозиций.

Внешний и внутренний облик здания, построенного в 1907 году, восстановлен в первоначальном виде. В соответствии с сегодняшними реалиями оно оснащено системами безопасности и оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первыми для посетителей откроются три зала на втором этаже, посвященные Великой Отечественной войне и специальной военной операции (СВО). Открытие символично пройдет в год 80-летия Великой Победы.