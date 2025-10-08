Реклама на ТАСС
Котяков оценил идею перенести часть новогодних выходных на май

Такое решение нарушит традицию проводить неделю в кругу семьи, считает министр труда и социальной защиты
Редакция сайта ТАСС
06:03

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Перенос части новогодних выходных на майские праздники потребовал бы внесения изменений в Трудовой кодекс, кроме того, такое решение нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил ТАСС, что часть длинных новогодних праздников нужно перенести на май, чтобы люди могли больше времени провести на дачах.

"Реализация этих предложений потребовала бы изменения Трудового кодекса. А там у нас четко определены выходные - с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Я считаю, что в 2026 году очень удачно все складывается, и у россиян будет возможность провести много времени со своими близкими людьми", - сказал Котяков.

Россияне на майские праздники в 2026 году будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск. 

РоссияКотяков, Антон Олегович