Пленный из ВСУ рассказал, как танкистов и техников отправили в штурмовики

Святослав Дорош сообщил, что проблемы в бригаде начались после смены командира

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Смена командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ привела к серьезным проблемам - вместо ротации военнослужащих перекинули на днепропетровское направление, а танкистов и техников отправили в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий из состава бригады Святослав Дорош.

По его словам, трудности начались после смены комбрига - вместо Александра Щербины им стал Артем Расько. "С его появлением в бригаде начались дикие проблемы, потому что он <...> вместо того, чтобы вывести ее на ротацию, восстановление, ее перекинул сюда, на Днепропетровск. Именно по его приказу танкисты и техники были отправлены в штурмовые подразделения, с его появлением начались проблемы", - поделился пленный.

Ранее он рассказал ТАСС об уничтожении 40% бригады у Красноармейска и Купянска.

Дорош был принудительно мобилизован в 2022 году - на Украину он приехал из Европы, чтобы навестить родственников. Мужчина родился в Мурманской области в 1975 году, в семье военнослужащих. В детстве переехал с семьей на Украину. Отец почти 20 лет прослужил на атомной подводной лодке К-3. Дорош попал в плен в Днепропетровской области после того, как был переброшен с харьковского направления и оказался в окружении российских сил.