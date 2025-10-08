В Московский зоопарк вернулись акациевые крысы после 10-летнего перерыва

На экспозиции "Ночной мир" поселились 15 особей: родительская пара и их детеныши

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка вновь смогут увидеть акациевых крыс после 10-летнего перерыва, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

"Посетители могут увидеть их на экспозиции "Ночной мир" на Старой территории. День и ночь там поменялись местами: когда в зоопарк приходят посетители, в каждом вольере светит "Луна", а после закрытия зоопарка загораются лампы дневного света. Это сделано, чтобы показать посетителям ночных обитателей", - говорится в сообщении.

Акациевые крысы экспонировались в зоопарке более десяти лет назад, тогда они жили на комплексной экспозиции со слоновыми прыгунчиками. Сейчас в "Ночном мире" поселились 15 особей: родительская пара и их детеныши.

"В экспозиционном вольере у зверьков оборудованы подвесные домики, искусственные и натуральные стволы деревьев для лазания, несколько кормушек в разных частях вольера. В Московском зоопарке в рацион акациевых крыс входят разнообразное зерно, а также фрукты, среди которых бананы, апельсины, киви", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Акациевые крысы небольшого размера, их тело достигает в длину 10-18 см, длина хвоста от 12 до 20 см. Они обитают в Африке к югу от Сахары. Вес грызунов составляет от 60 до 150 граммов.