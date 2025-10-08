Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Москву

По прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится в Иркутск

Дашима Очирнимаева в бангкокском аэропорту Суваннапхум © Игорь Броварник/ ТАСС

БАНГКОК, 8 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме россиянка Дашима Очирнимаева вылетела в Москву из Бангкока рейсом "Аэрофлота", сообщает корреспондент ТАСС из бангкокского аэропорта Суваннапхум.

"Самолет с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок - Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

Посольство РФ в Бангкоке во вторник информировало "о факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы". Ее передали российским дипломатам, сопроводив из республики в королевство.

Посол РФ Евгений Томихин сообщил 26 сентября ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. В городе Мьявади она перестала выходить на связь.

Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, вынужденных работать в мошеннических кол-центрах Мьянмы, были освобождены в этом году. Трое из них, в том числе Очирнимаева, были репатриированы в Россию при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Остальные самостоятельно покинули Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными за незаконное пересечение границы и впоследствии депортированы.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами китайских преступных группировок, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен. В феврале королевство прекратило электроснабжение пяти пограничных районов республики, отключив интернет и остановив поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, включая 5,4 тыс. граждан Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов ($1,86 млрд).