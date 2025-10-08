"Юнармия" подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Запорожья

Стороны наметили курс на дальнейшее взаимодействие с регионами и совместное участие в патриотическом воспитании молодежи, сообщил начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин и первый заместитель губернатора Запорожской области Оксана Вьюник подписали соглашение о сотрудничестве региона с военно-патриотическим движением, передает корреспондент ТАСС.

"Заключение соглашения - это знак для нас, что в регионах есть поддержка и общее понимание, выбран общий курс, общий фронт работы. Для нас большая честь подписать сегодня этот документ. Безусловно, мы возлагаем надежды на будущее поколение", - подчеркнул Головин.

Герой России также отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве, стороны наметили курс на дальнейшее взаимодействие с регионами и совместное участие в патриотическом воспитании молодежи.

В мае Головин подписал аналогичное соглашение с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.