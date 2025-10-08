Глава "Юнармии": в движении рады всем регионам

Владислав Головин сообщил, что с молодежью регионов всегда находят общий язык

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Движение "Юнармия" ценит членство и участие представителей всех регионов России. Об этом заявил начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин на встрече с первым заместителем губернатора Запорожской области Оксаной Вьюник.

"Мы всегда ценим присутствие регионов России" - сказал Головин.

Особое внимание на встрече было уделено теме взаимодействия с подрастающим поколением и возможности выстраивания двусторонней коммуникации между организацией и молодежью регионов.

"Всегда общий язык находим, потому что понимаем друг друга с полуслова. Выстраиваем коммуникацию душевную, когда вопросы сами ребята задают, и мы понимаем, о чем они спрашивают" - подчеркнул начальник штаба "Юнармии".