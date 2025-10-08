В "Лахта центре" открыли 200-метровую инсталляцию "Путь шедевра"

Она создана при участии студентов и молодых специалистов в рамках творческой лаборатории проекта "Друзья Петербурга"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Масштабную 200-метровую инсталляцию, посвященную знаковым для культурного пространства Санкт-Петербурга проектам, открыли в атриуме небоскреба "Лахта центр". Она является ключевым проектом фестиваля "Друзья Петербурга" и одной из главных точек притяжения культурной программы форума "Креативный код. Россия", которые проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы открываем наш новый фестиваль, который в этом году в неожиданном месте и в неожиданном формате снова предстанет вашему вниманию. "Путь шедевра" - здесь собрано многое, но не все, что делает "Газпром" в области культуры, искусства. И то, в какой форме мы представили эти проекты, должно показать: все, что мы делаем, связано одно с другим, и наша работа в энергетической сфере гармонично поддерживает то, что мы делаем в области сохранения и поддержания культурного наследия", - сказал на открытии зампредседателя правления - начальник департамента 106 ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

Инсталляция "Путь шедевра", выполненная в форме извилистого маршрута, похожего на морскую волну, протянулась через весь атриум небоскреба. В ее основе - знаковые проекты, инициированные и реализованные при поддержке "Газпрома": от воссоздания линейного корабля "Полтава" и реставрации объектов в музее-заповеднике "Царское Село" и Русском музее до создания современных общественных пространств. Автором концепции выступил архитектор Сергей Мешалкин. Инсталляция создана при участии студентов и молодых специалистов в рамках творческой лаборатории проекта "Друзья Петербурга".

"Очень хотелось создать такую конструкцию, которая как будто бы, с одной стороны, застыла в воздухе, но вот-вот начнет двигаться. Кто-то скажет, что это похоже на волну, кому-то покажется, что это ДНК, кому-то покажется, что это, действительно, какие-то крылья. <…> Цельность инсталляции - это ровно то высказывание, в котором мы не бежим за артефактами, не пытаемся рассказать все, везде и сразу. Мы пытаемся рассказать, в первую очередь, себе про то, что калейдоскоп впечатлений - это, наверное, самое главное, с чем мы пытаемся передать от поколения к поколению тот самый "электродвигатель зажигания", - сказал Мешалкин. - Эта [инсталляция] позволит вам снова задуматься, что на карте есть такая замечательная локация или такой замечательный проект".

Депутат Госдумы Денис Кравченко отметил, что открытие этой экспозиции также знаменует старт всероссийского форума "Креативный код", посвященного развитию креативной экономики в России. "В нем примут участие более 60 регионов. <…> Пройдет форум здесь, в Лахте, и на других площадках, и для нас очень важно, что именно родной Петербург встал сегодня в центре развития креативных индустрий", - подчеркнул он.

Фестиваль "Друзья Петербурга" пройдет с 9 по 12 октября. В его программе - свыше 250 бесплатных мероприятий - выставки, мастер-классы, экскурсии и культурные медиации. В этом году событие охватит более 40 площадок. Во время фестиваля петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить целый ряд объектов культурного наследия, среди них - Церковь Воскресения Христова, Лионский зал и Зубовский флигель Екатерининского дворца, Кунсткамера, Эрмитаж, Ботанический сад. Также у гостей фестиваля будет возможность заглянуть в архитектурные бюро и музейные фонды, обычно закрытые для широкой аудитории. Особое внимание будет уделено семейной программе.