Глава "Юнармии": молодежь понимает важность патриотизма

В частности, дети осознают, что такое минута молчания, указал Владислав Головин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подрастающее поколение хорошо осознает важность патриотического воспитания в стране. Об этом заявил начальник штаба "Юнармии" Герой РФ Владислав Головин на встрече с первым заместителем губернатора Запорожской области Оксаной Вьюник.

"Знакомство региона началось с посещения мест памяти воинам Великой Отечественной войны и cпециальной военной операции. Самое ценное в том, что дети понимают, что такое минута молчания и за что они цветы возлагают. Мы уверены, что совместными усилиями идем в верном направлении", - сказал Головин.

Головин обсудил с Вьюник дальнейшее развитие патриотического движения в регионе. Герой России отметил важность поддержки движения.

"<...> есть поддержка, есть общее понимание, выбран общий фронт работы. Для нас это большая честь", - отметил он.