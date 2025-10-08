В Анталье прокомментировали отмены рейсов в российские города

В плане отправки международных рейсов авиагавани на 8 октября порядка 20 вылетов Turkish Airlines в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург

Редакция сайта ТАСС

© Татьяна Белякова/ ТАСС

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Около 20 рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург запланированы в среду, они будут выполняться, исходя из погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в Международном аэропорту Антальи, комментируя отмены рейсов в эти российские города, произошедшие во вторник.

"Действительно, накануне у нас были отмены. Это было связано в том числе с метеорологическими условиями. Этим утром мы также получили уведомление о периодическом ухудшении погодных условий до позднего вечера среды, поэтому в течение дня могут быть задержки или отмены. На данный момент массовых задержек нет", - сообщил представитель аэропорта. Накануне несколько рейсов компании в РФ были отменены, пассажиры размещены в гостиницах.

В плане отправки международных рейсов авиагавани на среду порядка 20 вылетов Turkish Airlines в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург. С 10:00 до 12:00 (совпадает с мск) планируется отправить шесть самолетов в Москву, ближайшие рейсы в Санкт-Петербург намечены на 11:30 и 13:00. Также шесть рейсов в Москву должны будут отправиться с 19:00 до 22:00, в Санкт-Петербург еще четыре рейса вылетят с 19:15 до 20:30.

Синоптики прогнозируют обильные осадки в Анталье в течение всей среды. Грозы, сильные ливни и ветер ожидаются периодически и в районе аэропорта Антальи. Соответствующий прогноз и предупреждение получили в авиагавани, которая будет планировать отправку самолетов в соответствии с погодными условиями.