В Петербурге 8 октября ожидается до 17 градусов тепла

Заметное понижение температуры в регионе ожидается на следующей неделе, сообщил главный синоптик города Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Солнечная и ясная погода с температурой до плюс 17 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 8 октября, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. В четверг, 9 октября, в регион придут небольшие дожди.

"Сегодня в Санкт-Петербурге много ясного неба и солнца, воздушная масса над нами примерно, такая как была вчера, так что сегодня снова теплый день с прогревом воздуха до плюс 15-16 градусов. Но если будет сегодня температура еще выше, может и до плюс 17 градусов дотянуть, то напомню, максимум дня для 8 октября составляет плюс 18,4 градуса, а отмечен он был в 1964 году", - отметил Колесов в своем Telegram-канале.

Четверг, 9 октября, также будет теплым днем - максимальная температура составит плюс 13-15 градусов, местами прогнозируются небольшие осадки.

Вместе с тем 7 октября 2025 года стало вторым в ряду самых теплых в Петербурге: в центре города воздух прогрелся до плюс 16,5 градуса, сообщал Колесов. "Это второе значение в истории города для 7 октября. Максимальный экстремум для этого дня плюс 16,8 градуса был отмечен в 1943 году", - пояснил Колесов.

Заметное понижение температуры в регионе ожидается на следующей неделе, отметил он.