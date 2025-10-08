На электросудах по Москве пассажиры стали ездить чаще

В столице работают уже три регулярных речных маршрута, а флот будет составлять 31 электросудно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиры совершили свыше 1,1 млн поездок на регулярных речных маршрутах столицы с начала 2025 года. Это более чем на 20% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Речные поездки становятся все популярнее у горожан. Мы видим, что пассажиропоток на электросудах постоянно растет. С начала этого года он увеличился на более чем 20% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Сегодня в столице работают уже три регулярных речных маршрута, а флот будет составлять 31 электросудно. Продолжим развивать самый инновационный вид транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", за один день электросуда проходят около 3 тыс. км. Это как три раза проплыть Москву-реку туда и обратно. Недавно в Москву прибыли еще два судна "Самородинка" и "Рудневка". После прохождения швартовых и ходовых испытаний суда получат необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров и выйдут на маршруты.

Уникальный проект для России и мира

Регулярные электросуда суда перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см. Они не загрязняют акваторию Москвы-реки и не наносят вреда экологии города.

Инновационной разработкой являются не только электросуда, но и их причалы. От некоторых из них суда заряжаются прямо во время стоянки в любое время года - это существенно сокращает время в пути и срок ожидания как для самих судов, так и для пассажиров. При этом современные электросуда полностью собираются в России.

С 1 октября по 30 апреля на речном электротранспорте действуют "зимние тарифы", благодаря которым стоимость поездки снизилась в два раза. Бесплатные поездки на электросудах доступны для детей до семи лет в сопровождении взрослого. Для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, в том числе в сервисе "Мультитранспорт". Карта москвича для оплаты проезда на электросудах не действует.