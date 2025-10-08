Матвиенко назвала СФ хорошей кадровой площадкой

Председатель Совета Федерации заявила, что сенатора растут и занимают новые должности

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации - хорошая кадровая площадка, сенаторы растут и занимают новые должности. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"Совет Федерации - это такая хорошая кадровая площадка, каждый из вас виден не только в интернете, где идут наши прямые заседания, не только на нашем телеканале, но и видна деятельность каждого. Поэтому нам очень приятно, что сенаторы растут, становятся губернаторами, председателями законодательных собраний. Это здорово", - сказала она.