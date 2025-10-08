Центр изучения Индии открыли в Казанском федеральном университете

В рамках работы будут активно изучать язык хинди, заявил ТАСС проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Центр изучения Индии открылся при поддержке Индийского совета по культурным связям в Казанском федеральном университете, церемония состоялась в рамках бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность". В рамках работы центра будет активно изучаться язык хинди, сообщил ТАСС проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

"Это Центр изучения Индии, который функционирует в Казанском федеральном университете теперь при поддержке Индийского совета по культурным связям. Приехала профессор из Индии, которая здесь будет заниматься вопросами преподавания языка хинди. До этого у нас преподавали язык хинди, но преподавали российские граждане. Теперь есть профессор - носитель языка", - сказал ТАСС проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев после церемонии открытия.

По его словам, будет проводиться активная работа по продвижению языка, культуры, истории. "Сегодня в университете порядка сотни ребят изучают хинди в качестве второго, третьего языка. В основном международники. Задача - эту тему продвигать", - добавил он.

Всего, отметил Алишев, в Татарстане учится более 1 тыс. индийских студентов, в КФУ порядка 200 человек. "В основном - на медицине, но также активно ребята изучают и цифровые технологии, и языки, и международные отношения. И наша задача, конечно, диверсифицировать. Потому что традиционно индийские ребята приезжают изучать медицину в Россию, наша задача, чтобы они осваивали и другие направления подготовки", - сказал он.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

